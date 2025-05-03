Güney Atlantik'te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yok

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:54

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:55

Yerel saatle sabah 08.58’de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi. Ancak sarsıntının ardından en az bir düzine artçı deprem yaşandığı kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI GERİ ÇEKİLDİ

Şili hükümeti, depremin tsunami oluşturabileceği endişesiyle Güney Amerika'nın en güney ucunda yer alan Macellan Boğazı kıyıları ile Antarktika Yarımadası’ndaki ülkeye ait araştırma üsleri için tahliye emri verdi.

Yetkililer, tsunami oluşmadığını tespit ettikten sonra Cuma günü ilerleyen saatlerde uyarıyı geri çekti. Ancak vatandaşlara sahil yürüyüş yolları ve plajlardan uzak durmaları yönünde uyarılar yapılmaya devam etti.

"TEDBİRLİ OLMAK, PİŞMAN OLMAKTAN İYİDİR..."

“Her ne kadar olağanüstü hâl durumu hafifletilmiş olsa da, resmi açıklamaları dikkatle takip etmek çok önemli,” diyen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu tür durumlarda tedbirli olmak, pişman olmaktan iyidir,” ifadelerini kullandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin deniz tabanının sadece 10 kilometre (6 mil) altında meydana geldiğini ve Arjantin’in en güneydeki şehri Ushuaia’nın yaklaşık 219 kilometre (173 mil) güneyinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu bölge, aynı zamanda Antarktika’ya düzenlenen seferlerin hareket noktası olarak biliniyor.

USGS, dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceğini öngörürken, Şili hükümeti ilk dalgaların Antarktika’daki üsleri vurmasının ardından, ülkenin en güneyindeki deniz üssü Puerto Williams’a ve ardından Cumartesi sabahı, Pasifik ile Atlantik Okyanuslarını birbirine bağlayan Macellan Boğazı üzerindeki Punta Arenas kıyılarına ulaşabileceğini belirtti. Fakat dalgalar beklenen etkiyi yapmadı.

ARJANTİN'DE SON DURUM

Öte yandan, Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, depremle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Arjantin'de bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların, sarsıntıda hareket etmesi oldu. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaya devam ediyor.

HAZIRLIKLIYDILAR...

Yerel haber kanalları, Punta Arenas’ta sirenler eşliğinde halkın sakin şekilde yüksek kesimlerdeki barınaklara yöneldiğini gösteren görüntüler yayınladı. Bölgedeki okullar bir günlüğüne kapatıldı.

Şili ulusal afet müdahale kurumu Senapred, uyarılar geri çekilmeden önce yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini, Antarktika üslerinden de 32 kişinin prosedürlere uygun hareket ettiğini duyurdu.

Punta Arenas doğumlu olan Devlet Başkanı Boric, normal programını iptal ederek acil durum komitesiyle toplantı gerçekleştirdi. “Devletin tüm kaynakları seferber edilmiştir,” dedi.

Dünyanın en çok deprem yaşayan ülkelerinden biri olan Şili, Pasifik Okyanusu altındaki tektonik plakaların çarpışması sonucu oluşan depremler ve tsunamilere karşı yıllar içinde güçlü bir hazırlık altyapısı geliştirmişti.