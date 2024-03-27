İsrailli aşırı sağcı milletvekili: "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman"

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen, Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatılması çağrısı yaparak, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman" dedi.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:32
İsrailli aşırı sağcı milletvekili:
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Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuştu.

Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısı konusunda ABD yönetiminin tutumuna dair soruya Cohen, "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" cevabını verdi.

Cohen, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu savunarak, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet" dedi.

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.


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