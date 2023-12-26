İsrailli askeri uzmandan 'Hamas' itirafı: Askeri operasyonlarla yenilemez

Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 26.12.2023 - 19:46

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun analisti Dvori, İsrail ordusunun Gazze saldırılarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Dvori, "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde yaklaşık iki ay süren kara saldırılarının ve girdiği şiddetli çatışmaların ardından, savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını" kaydetti.

Askeri uzman, "İsrailli kurmaylar, mevcut aşamanın sonuna yaklaştıklarının farkında olmalarına rağmen Gazze'nin etkili şekilde kontrol altına alındığını ve Hamas'ın askeri gücünün sona erdirildiğini iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'ANCAK YIPRATILARAK YENİLİR'

İsrailli askeri analist Dvori, yazısına şöyle devam etti:

"Hamas ancak yıpratma savaşıyla yenilgiye uğratılabilir. İsrail ordusunun Gazze saldırılarında strateji değişikliğinin arkasında yatan sebep, Hamas'ın muhtemel yenilgisinin hiçbir şekilde askeri operasyonla değil, uzun bir yıpratma savaşıyla sağlanacağı kanaatine varmasıdır."

İsrail için Gazze'de başarının sadece askeri operasyonla gelmeyeceğini vurgulayan Dvori, bunun için siyasi hamleye de ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Savaşın bir sonraki aşamasının daha "cerrahi" bir müdahale gibi olması gerektiğini kaydeden Dvori, bunun uzun bir hazırlık dönemi gerektirdiğini belirtti.

TAMPON BÖLGE OLACAK MI?

Askeri analist, "Sınırdaki tehdidin ortadan kaldırılması ve Gazze Şeridi sakinlerinin bir an önce evlerine dönmesi için Gazze Şeridi'nin sınırına onlarca kilometre boyunca bir tampon bölge kurulacağını" iddia etti.

Dvori ayrıca, bu aşamada İsrail ordusunun Gazze'deki kuvvetlerinde önemli bir azalmaya gideceğini, çünkü tek seferlik değil tüm yıl boyunca değişimle devam edecek bir süreçten bahsedildiğini aktardı.