İsrailli bakan, Gazze'yi hedef aldı: 'Yakıtlarını kesersek...'

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yaptığı açıklamada, Hamas’la masaya oturmanın “ciddi bir hata” olduğunu belirterek, “Yakıtlarını kesersek 1 hafta içinde, yardım kamyonlarını durdurursak da 2 hafta içinde dizlerinin üstünde olurlar” dedi.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 13:04
İsrailli bakan, Gazze'yi hedef aldı: 'Yakıtlarını kesersek...'
Abone Ol google-news

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik nefret içerikli açıklamalarına devam ediyor.

İsrail medyası ile yaptığı röportajda Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması yapmak üzere devam eden müzakereleri eleştiren Ben-Gvir, “Hamas’ı bitiriyoruz. Şimdi bir konferansa katılıp teslim mi olacağız? Bu başbakanın ciddi bir hatasıdır” dedi.

Gazze Şeridi’ne giren az sayıdaki yardım kamyonuna da değinen Ben-Gvir, “Yakıtlarını kesersek 1 hafta içinde, yardım kamyonlarını durdurursak 2 hafta içinde dizlerinin üstünde olurlar. O yüzden neden bir anlaşma yapıyoruz, özellikle de böyle sorumsuz bir anlaşma? Ne saçmalık, ne korkunç bir hata, büyük bir felaket. Tam bir zafer elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.


gazze haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır’dan İsrail’in okul saldırısına kınama

Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır’dan İsrail’in okul saldırısına kınama
İsrailli bakandan Lübnan'a gözdağı: 'Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin...'

İsrailli bakandan Lübnan'a gözdağı: 'Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin...'
Hamas: İsrail işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için sahte bahaneler uyduruyor

Hamas: İsrail işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için sahte bahaneler uyduruyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler