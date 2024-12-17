İsrailli bakan, hükümeti tehdit etti

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasına ilişkin "isteksizliğine" karşı, meclisteki 2025 bütçesi oylamasında, koalisyondan "bağımsız hareket" edeceği tehdidinde bulundu.

İsrailli bakan, hükümeti tehdit etti
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 07:46

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisinin açıklamasında, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasının görüşülmesini içeren önergenin, koalisyon üyeleri tarafından reddedilmesine sert eleştiriler yöneltildi

Netanyahu hükümetini oluşturan koalisyondaki grupların çeşitli konularda bağımsız hareket etmesi nedeniyle 2025 bütçe tasarısı oylaması dahil, koalisyon tarafından desteklenen yasalar konusunda "bağımsız ve seçici" davranılacağı duyurulan açıklamada, ayrıca Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine tepki gösterilirken, Ben-Gvir’in başında olduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimlerin bütçesinin de yavaş yavaş kesintiye tabi tutulduğu öne sürüldü.

Söz konusu açıklama, İsrail'de koalisyon partilerinin liderleri arasında, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasını görüşmek üzere yapılması planlanan toplantının iptal edilmesinin ardından yayımlandı.

Ben-Gvir, sık sık İsrail Başsavcı Miara'nın görevden alınması çağrıları yaparak, Başsavcı'yı "hükümete karşı darbe yapmaya çalışmakla" suçluyor.


Etiketler: #israil #hükümet

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