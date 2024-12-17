İsrail Suriye’de işgalini genişletirken… Şam’da yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Colani’den ‘İsrail’le savaş istemiyoruz’ çıkışı!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 00:53

Güncelleme: 17.12.2024 - 00:53

Suriye’de terör örgütü HTŞ öncülüğünde cihatçı silahlı gruplar yönetimi ele geçirdi.

Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, The Times’a verdiği röportajda İsrail ile ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Batı basınına verdiği röportajda Colani İsrail’in Suriye saldırısı hakkında “Gerekçesi Hizbullah ve İran’ın varlığıydı, bu gerekçe ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

"1974 anlaşmasına bağlıyız ve BM'yi geri döndürmeye hazırız” diyen Colani, “İsrail veya başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının dinlenmeye ihtiyacı var. Saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli” diye konuştu.

Colani röportajında Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını da istedi.

İSRAİL İŞGALİ GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail, Suriye’de terör örgütü HTŞ öncülüğünde cihatçı grupların Şam’da yönetimi ele geçirmesinin ardından Esad döneminin son bulması üzerine Suriye ordusunun silah mevzileri, füzeler, hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri ve donanma hedefleri de dâhil olmak üzere stratejik askeri kabiliyetlerini imha etmek ve bunların İsrail'e karşı kullanabilecek ya da Lübnan'daki Hizbullah'a verebilecek düşman unsurların eline geçmesini önlemek amacıyla Suriye'ye yönelik büyük bir saldırı başlatmıştı.

Bununla beraber, İsrail'de kabine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki nüfusu iki katına çıkaracak 11 milyon dolar tutarındaki planına oybirliğiyle onay vermişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan “Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması” ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.