İsrailli bakan Katz, Erdoğan'ı yine hedef aldı

Yayınlanma: 07.09.2024 - 21:08

Güncelleme: 07.09.2024 - 21:22

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yine hedef aldı.

Katz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Erdoğan Türk halkını Hamaslı arkadaşları uğruna nefret ve şiddet ateşine atmaya devam ediyor.

Kendisi, bugün İslam ülkelerine sözüm ona "Türkiye'yi ve bölge ülkelerini işgal etmek isteyen" İsrail'e karşı ittifak yapma çağrısı yaptı. Elbette ki bu itham bir yalandan ibaret. Sadece ortamı kızıştırmaya yönelik bir açıklama.

İsrail, sınırlarını ve vatandaşlarını Hamaslı katiller ve tecavüzcülerin yanı sıra başını İran'ın çektiği Şii şer eksenine karşı da savunuyor.

Erdoğan ve Müslüman Kardeşler, İran ile yıllardır beraber çalışarak Ortadoğu'daki ılımlı yönetimleri istikrarsızlaştırıyor.

İyisi mi Erdoğan sadece sussun ve utansın."

.@RTErdogan Türk halkını Hamaslı arkadaşları uğruna nefret ve şiddet ateşine atmaya devam ediyor.



Kendisi, bugün İslam ülkelerine sözüm ona "Türkiye'yi ve bölge ülkelerini işgal etmek isteyen" İsrail'e karşı ittifak yapma çağrısı yaptı. Elbette ki bu itham bir yalandan ibaret.… pic.twitter.com/Y8Fa81pPmk — ????? ?”? Israel Katz (@Israel_katz) September 7, 2024

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: NETANYAHU HÜKÜMETİ İÇİNDE DAHİ İTİBARI BULUNMAMAKTADIR

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Katz'ın, Erdoğan ve Türkiye'ye dair iftira ve yalan dolu bir paylaşım yaptığı vurgulanarak, şunlar belirtildi:

"Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır."

Bakanlığın paylaşımında, Türkiye'nin gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin davasını savunmaya devam edeceği de vurgulandı.