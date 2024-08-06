İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İmamoğlu'yla birlikte bu kez Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı da etiketledi!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşımda bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanısıra CHP Gençlik Kolları ve Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da etiketledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:28
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İmamoğlu'yla birlikte bu kez Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı da etiketledi!
Abone Ol google-news

Filistin'e yönelik katliamlarına her gün bir yenisini ekleyen İsrail yönetiminin Dışişleri Bakanı Israel Katz, geçen hafta X platformundan yaptığı Türkçe bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hesabını etiketlemişti. 

Katz bu kez Instagram'a erişim engeli getirilmesi konusu üzerine yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'yla birlikte CHP Gençlik Kolları ve Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hesabını da etiketledi.

X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Katz şu ifadeleri kullandı:

"Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve batılı devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür."

İMAMOĞLU CEVABINI VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, Katz'ın geçen hafta kendisini etiketleyerek yaptığı paylaşıma şu sözlerle yanıt vermişti:  

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.

Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

 


Instagram haberleri Israel Katz haberleri

İlgili Haberler

İsrailli bakanın paylaşımına sert yanıt: 'Elinde çocuk kanı olanlardan öğrenecek değiliz'

İsrailli bakanın paylaşımına sert yanıt: 'Elinde çocuk kanı olanlardan öğrenecek değiliz'
Israel Katz kimdir? Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını isteyen Israel Katz kaç yaşında, nereli? Israel Katz'ın kariyeri

Israel Katz kimdir? Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını isteyen Israel Katz kaç yaşında, nereli? Israel Katz'ın kariyeri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler