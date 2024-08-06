İsrail Dışişleri Bakanı Katz etiketleyerek hedef almıştı… İlk yanıt geldi!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 18:45

Güncelleme: 06.08.2024 - 19:02

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşımda bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Gençlik Kolları ve Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da etiketlemişti.

Söz konusu paylaşıma CHP Gençlik Kolları’ndan yanıt geldi. Resmi hesaptan İngilizce olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kes sesini katil!

Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz.

Siz masum insanların katillerisiniz. O çirkin sözlerinizi bizden uzak tutun.

Özgür Filistin, yaşasın Filistin”

SHUT UP YOU MURDERER!



Do you think you are smart? We know you are trying to empower your ally Erdoğan by tagging us.



You are the killers of innocent people. Keep your filthy words away from us.



Free Palestine, viva Palestine ???? https://t.co/7jDa69ArfY pic.twitter.com/vp8EQv4TF5 — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) August 6, 2024

AKP HEDEF ALDI

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın söz konusu paylaşımı alıntılayarak CHP'yi hedef aldı. İnan şunları yazdı:

"Katil, işgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanının CHP Gençlik Kollarına seslenmesini büyük bir vehametle karşılıyorum.

Bu ülkenin her bir genci İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün karşısındadır.

Türk Gençliği, soykırımı lanetler ve Filistin'in özgürlük mücadelesini destekler.

İsrail'in Türkiye düşmanı Dışişleri Bakanının CHP Gençlik Kolları ile samimiyetinden endişe duyuyoruz."

Katil, işgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanının CHP Gençlik Kollarına seslenmesini büyük bir vehametle karşılıyorum.



Bu ülkenin her bir genci İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün karşısındadır.



Türk Gençliği, soykırımı lanetler ve Filistin'in özgürlük mücadelesini… https://t.co/jWEQL0Bl6v — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) August 6, 2024

CHP'DEN YANIT GELDİ

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ise İnan'a cevap verdi. Killik "Biz, sizin mazlumlar konusundaki ikiyüzlü duruşunuzu, Sisi’nin ayağına gitmenizden, Cemal Kaşıkçı’nın katillerine para dilenmenizden, yeniden “kardeşim Esad’a” dönmenizden biliyoruz. O çıkarcı ağzınıza mazlum Filistinlileri ancak oy için meze edersiniz.

Katil bir meczubun size gizli destek için paylaştığı yazılara akbaba gibi üşüşmek yerine, vicdanlı bir müslümansan partini, soykırımcı-katil İsrail’le ticareti kesmeye davet edebilirsin" dedi.