İsrailli bakandan Erdoğan'a sert ifadeler: 'Yas tutmak isteyen Türkiye'de efendisiyle birlikte yas tutsun'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:58

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:06

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Türk bayrağının Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde yarıya indirilmesini sert bir şekilde eleştirdi.

Katz, Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği'ndeki Türk elçilik yetkilisini sert bir dille uyarma talimatı verdiğini belirtti.

Katz, yas kararını "kabul edilemez" diye nitelendirerek "İsrail, 7 Ekim'de tecavüz ve cinayetleri gerçekleştiren Hamas terör örgütünün lideri İsmail Heniyye gibi bir katile yönelik yas tutulmasını kabul etmeyecektir" dedi.

"TÜRKİYE'YE GİDİP EFENDİLERİ İLE BİRLİKTE YAS TUTSUNLAR"

Katz, Heniyye'nin, arkadaşlarıyla birlikte televizyonda izlediği dehşet görüntüleri eşliğinde katillerin başarılarını kutlayan dualar ettiğini belirtti. Katz ayrıca, "Eğer büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorsa, Türkiye'ye gidip terör örgütü Hamas'ı kucaklayan ve onun cinayet ve dehşet eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan ile birlikte yas tutsunlar" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de 2 Ağustos Cuma günü için milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.