Erdoğan'ın kararıyla İsmail Heniyye için Türk bayrakları yarıya indirildi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:03

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:04

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

İlan edilen mili yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Çamlıca Tepesi’ndeki dev Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.