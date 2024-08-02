Erdoğan'ın kararıyla İsmail Heniyye için Türk bayrakları yarıya indirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas nedeniyle yurtta çeşitli yerlerde olduğu gibi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Çamlıca Tepesi’nde de Türk bayrağı yarıya indirildi.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:03
Erdoğan'ın kararıyla İsmail Heniyye için Türk bayrakları yarıya indirildi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

İlan edilen mili yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Çamlıca Tepesi’ndeki dev Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.


Tayyip Erdoğan haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan, Heniyye'nin ailesiyle görüştü

Erdoğan, Heniyye'nin ailesiyle görüştü
Erdoğan ve Mehmet Şimşek'in sesini yapay zeka ile taklit ederek 120 bin TL dolandırdılar

Erdoğan ve Mehmet Şimşek'in sesini yapay zeka ile taklit ederek 120 bin TL dolandırdılar
‘Tasarruf tedbirleri’ Erdoğan’a işlemiyor

‘Tasarruf tedbirleri’ Erdoğan’a işlemiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler