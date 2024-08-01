Son Dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!

Son dakika haberi... Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 21:21
Son Dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de yarın milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.                                                           

İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."


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