Son Dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!
Son dakika haberi... Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de yarın milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle:
"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.
İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."
Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.… pic.twitter.com/p8wt0R1YRo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 1, 2024
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