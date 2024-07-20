İsrailli bakanlardan UAD'ye karşı, işgal edilen Filistin topraklarında "egemenlik" çağrısı

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin görüşünü açıklarken, ülkelerinin söz konusu topraklarda "egemenliğini ilan etmesi" çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 09:11
İsrailli bakanlardan UAD'ye karşı, işgal edilen Filistin topraklarında
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Smotrich, sosyal medya hesabındaki paylaşımında,"Lahey'e verilecek yanıt: Egemenlik şimdi" ifadesini kullandı.

Haaretz'in haberine göre Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de UAD'nin "Yahudi karşıtı" olduğunu öne sürerek, işgal altındaki Filistin topraklarının "İsrail'in ilhak etmesinin zamanını geldiğini" savundu.

İsrail'deki aşırı sağcı partiler, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudilerin üstünlüğünü, İsrail'in daha fazla toprak gasbetmesini ve bu topraklarda egemenlik kurması gerektiğini dile getiriyor.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Adalet Divanı, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu.


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