İsrailli çocuklara 'soykırım' şarkısı söyletildi

İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletildi. İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, çocuklar "2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)" isimli bir şarkıyı söylüyor.

Ancak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayımlanan şarkının sözlerinde, Gazze için 'yok etme' ve 'orada bir şey kalmayacak' mesajları veriliyor. Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, platformdan kaldırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkının 'şiddet' ve 'soykırım' mesajları içerdiğini söyleyerek eleştirdi.

