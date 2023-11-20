İsrailli çocuklara 'soykırım' şarkısı söyletildi
İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı video tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, şarkının 'şiddet' ve 'soykırım' mesajları içerdiğini söyleyerek eleştirdi.
İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletildi. İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, çocuklar "2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)" isimli bir şarkıyı söylüyor.
Ancak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayımlanan şarkının sözlerinde, Gazze için 'yok etme' ve 'orada bir şey kalmayacak' mesajları veriliyor. Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, platformdan kaldırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkının 'şiddet' ve 'soykırım' mesajları içerdiğini söyleyerek eleştirdi.
??WATCH: Israeli children sing, "We will annihilate everyone" in Gaza, against a background of destruction.— Electronic Intifada (@intifada) November 19, 2023
Disturbing video was posted, then deleted by Israeli national broadcaster @kann_news.
We captured it and added English subtitles
FULL STORY: https://t.co/fzS5bu2NBx pic.twitter.com/pKut1WYixi
şarkının sözleri ise şöyle:
"Gazze kıyılarında bir sonbahar akşamı
Uçaklar bombalıyor, yıkım, yıkım
İsrail Savunma Kuvvetleri sınırı geçiyor
Gamalı haç taşıyanları yok edin
Başka bir yıl, orada bir şey kalmayacak
Evlerimize güvenli bir şekilde döneceğiz
Bir yıl içinde hepsini yok edeceğiz
Ve sonra tarlalarımızı süreceğiz
Ve hepsini hatırlayacağız
Sen billur gibi güzel ve safsın
Çünkü bu kötülüğü kalplerimiz hiç unutmayacak
Aramızdaki bu sevgi, kanla kutsanmıştır
Geri dönecek ve aramızda serpileceksin
Şimdi kelimeler tükendi
Ruhumuz haykırıyor
Çünkü ruhumuz sadece şarkı söylemiyor
Çünkü ruhumuz savaşıyor da
Tek millet, sonsuza kadar tek millet
Susmayacağız ve tüm dünyaya göstereceğiz
Düşmanlarımızı bugün nasıl yok ettiğimizi"
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