İsrailli şirket ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında flaş anlaşma

Azerbaycan resmi haber ajansı APA, haberi okuyucularına, "İsrail ve Azerbaycan arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği genişlemeye devam ediyor" sözleriyle duyurdu.

İsrailli şirket ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında flaş anlaşma
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:52

İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek, “X” platformundan yaptığı açıklamada haberi doğruladı.

Deek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO standartlarında hafif silahların üretimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirket olan AS Holdings ve bağlı kuruluşu Ari Arms, bugün Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı devlet şirketi Azersilah ile stratejik bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı."

"Bu paha biçilmez ortaklık, ülkeleri birbirine yakınlaştırarak bağımsızlığı ve ulusal güvenliği artırmak için ortak gelişmeyi ve ortak çabaları teşvik ediyor. İmza törenine çeşitli bakanlıklardan, kurumlardan ve yetkililerden temsilciler katıldı" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #israil #Azerbaycan #anlaşma

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