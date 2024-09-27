İsrailli şirket ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında flaş anlaşma
Azerbaycan resmi haber ajansı APA, haberi okuyucularına, "İsrail ve Azerbaycan arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği genişlemeye devam ediyor" sözleriyle duyurdu.
İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek, “X” platformundan yaptığı açıklamada haberi doğruladı.
???????? cooperation between Israel and Azerbaijan continues to grow, also in the field of defense industries.— George Deek (@GeorgeDeek) September 26, 2024
AS Holdings and its subsidiary, Ari Arms—an international company specializing in the manufacturing and development of NATO-standard light arms— signed a strategic… pic.twitter.com/sQtiVtRpYo
Deek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO standartlarında hafif silahların üretimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirket olan AS Holdings ve bağlı kuruluşu Ari Arms, bugün Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı devlet şirketi Azersilah ile stratejik bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı."
"Bu paha biçilmez ortaklık, ülkeleri birbirine yakınlaştırarak bağımsızlığı ve ulusal güvenliği artırmak için ortak gelişmeyi ve ortak çabaları teşvik ediyor. İmza törenine çeşitli bakanlıklardan, kurumlardan ve yetkililerden temsilciler katıldı" ifadelerini kullandı.
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