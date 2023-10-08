Mısır polisi İsrailli turistlere ateş açtı: En az 3 ölü

Yayınlanma: 08.10.2023 - 13:31

Güncelleme: 08.10.2023 - 13:32

İsrail-Hamas çatışması devam ederken, bölgede tırmanan gerilimin yansıması niteliğinde bir olay da Mısır'da gerçekleşti.

Mısırlı bir polisin, ülkenin turistik kenti İskenderiye'de turistlere ateş açması sonucu en az iki İsrail vatandaşı ile bir Mısırlının hayatını kaybettiği bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Mısır güvenlik birimleriyle yakın ilişkileri olan Extra News televizyon kanalı, kimliği açıklanmayan bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, İskenderiye'deki Pompey Sütunu bölgesinde meydana gelen saldırıda bir kişinin daha yaralandığını duyurdu.

Sosyal medyada saldırıda en az 6 kişinin ölmüş olabileceği iddia edildi.

Şüpheli saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

İSRAİL MAKAMLARI DOĞRULADI

İsrail'in Zaka kurtarma servisi, İskenderiye'de iki İsrailli turistin öldüğünü doğruladı.

Saldırı, Hamas militanlarının İsrail'e yönelik düzenlenen operasyonda 250 kişiyi öldürmesinin ve İsrail hava kuvvetlerinin de Gazze Şeridi'ne hava operasyonu düzenlemesinin hemen ardından geldi.