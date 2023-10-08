İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.
İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.
Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.
DENİZDEN SIZMA GIRİŞİMİ ENGELLENDİ
Ayrıca İsrail ordusu, Hamas'ın 5 deniz botu ile gece saatlerinde İsrail'e sızmaya çalıştığı ancak eylemin bertaraf edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'e yönelik saldırı için hazır bekleyen bir başka botun ise hedef alındığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Konakcı hakkında yeni gelişme!
- 'Teröre karşı omuz omuza'
- Hamas roketlerle vurdu... İsrail operasyon başlattı!
- İsrailli komutan esir alındı
- Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama!
- Yıldırım dışarıda 'oğullar' listede!
- Tiyatro oyuncusu ölümden döndü!
- O vali hakkında suç duyurusu
- Filenin Efeleri galibiyetle veda etti!
- Üniversite öğrencisine metrobüste taciz