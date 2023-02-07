İsrailli yardım grupları, Türkiye'ye yardım ulaştırmak için uçak kiraladı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:42

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:42

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından İsrail merkezli yardım gruplarının Türkiye'ye destek için harekete geçtiği bildirildi.

İki İsrailli yardım grubu, Türkiye'deki deprem mağdurlarına personel ve ekipman götürmek üzere bugün Gaziantep'e bir uçak kiraladı.

CNN'in aktardığına göre, United Hatzalah sözcüsü Raphael Poch, İsrailli gönüllü acil sağlık servisi United Hatzalah'ın, yardım grubu IsraAid ile birlikte El Al Havayolları'ndan bir uçak kiraladığını söyledi.

Poch ve IsraAid sözcüsü Shachar May'e göre uçakta on arama kurtarma uzmanı, bir su uzmanı ve bir düzineden fazla doktor, sağlık görevlisi ve ruh sağlığı uzmanı bulunacak.

Gruplar ayrıca, yatak takımları, çadırlar, sıcak tutacak giysiler, gıda, su filtreleri, hijyen kitleri ve dayanıklılık kitlerinden oluşan "birkaç ton" insani yardım getireceklerini söyledi.