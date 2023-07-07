İstifra şikâyetiyle gitti: Boğazından ahtapot çıktı
Yediği yemeğin ardından istifra şikâyetiyle doktora giden adamın boğazından ahtapot çıktı.
Singapur’da istifra şikâyetiyle hastaneye giden bir adamı muayene eden doktorlar adamın yemek borusuna bir ahtapotun sıkıştığını fark etti.
New York Post'ta yer alan habere göre, 2018'de yaşanan olayda yemek yedikten sonra istifra şikâyetiyle hastaneye giden 55 yaşındaki bir adamın bilgisayarlı tomografisi çekildiğinde yemek borusunda olağandışı yoğunlukta bir kitleye rastlandı.
Endoskopi yöntemiyle yapılan muayenede hastanın yemek borusuna 5 cm kadar saplanan bir ahtapot tespit edildi. Başlangıçta, ahtapot gıda sıvısı ittirilerek çıkarılmaya çalışıldı. Ancak çıkarma işlemi başarısız oldu. Daha sonra gıda sıvısı mideye doğru dikkatlice ilerletildi ve mideye retrofleksleme yapıldı.
Bu işlemin ardından doktorlar ahtapotun başını yakalamak için forseps kullanarak sekiz bacaklı yaratığı hastanın vücudundan nazikçe çekip çıkardı. Hasta işlemden sonra iyileşti ve iki gün sonra taburcu edildi.
Haberde bu durumun ilk olmadığı, 2016'da ABD’nin Kansas eyaletinde iki yaşında bir erkek çocuğunun da yemek borusuna ahtapot sıkıştığı belirtildi. Suşi yedikten sonra yemek borusuna ahtapot sıkışan çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
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