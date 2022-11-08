İsveç Başbakanı: İsveç muhtırayı sonuna kadar uygulayacak, terör örgütleriyle diyaloğa girmeyecek

08 Kasım 2022 Salı, 12:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen İsveç başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek" dedi.

Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO müttefikleri, Finlandiya ve İsveç'in katılım protokollerini meclisten geçirdi. Ankara, iki ülkenin "aralarına terörle mesafe koymaları" konusundaki taleplerinin karşılanmaması durumunda Kuzey ülkelerinin NATO üyeliğini desteklemeyeceklerini söylemişti.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü muhtıra" imzalanmıştı.

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz günlerde ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiyenin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracaklarını, bunun gereklerini NATO üyeliğinden sonra da yerine getireceklerini söylemişti.