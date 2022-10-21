İsveç'ten terörle mücadele vurgusu: Türkiye ile yakın çalışmaya hazırız

21 Ekim 2022 Cuma, 17:19

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelerek ortak basın toplantısında konuştu.

Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşme talebini kabul etmesinin "çok olumlu" olduğunu söyledi.

Billström, Türkiye ile diyalog halinde olacaklarını aktardı.

Billström, "Yakın diyaloğa ve imzaladığımız mutabakata ilişkin istişareler gerçekleştirmenin ileriye giden yol olduğuna inanıyoruz" dedi.

Madrid mutabakatına değinen Billström, İsveç'in, Türkiye ile terörle mücadele alanında iş birliğini artıracaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin.' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni Başbakan'ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır" dedi.