İsveç Başbakanı Kristersson, Anıtkabir'i ziyaret etti
İsveç Başbakanı Kristersson, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kristersson, ziyareti sırasında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kristersson, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Kristersson, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kristersson, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Kristersson, deftere şunları yazdı:
“Yaklaşık 100 yıl önce tarafınızca kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek benim için büyük bir onurdur. 1934'te Ankara'daki İsveç Büyükelçiliğinin açılışında, dönemin Veliaht Prensi Gustaf Adolf ile çekilmiş fotoğraflarınız, bana ülkelerimiz arasındaki yakın bağların ne kadar eskiye dayandığını anımsatmaktadır. İsveç ve bu güzel ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme temennilerimle.”
Ziyarette, Kristersson'a Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay eşlik etti.
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