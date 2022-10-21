İsveç Başbakanı Türkiye'ye geliyor: Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları var

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yakında Ankara'da görüşeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 17:47
İsveç Başbakanı Türkiye'ye geliyor: Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları var
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok yakında” Türkiye'de görüşeceğini duyurdu.

Kristersson, Ankara ziyaretine ilişkin planlamaların şimdiden başladığını söyledi.

Türkiye ile yürütülen müzakerelerde “ilerleme” kaydedildiğini aktaran Kristersson, “Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları var. Mutabakatta yer alan yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

Kristersson, AB Liderler Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile konuştuğunu, ancak NATO konusunu ele almadıklarını söyledi.

Türkiye ve Macaristan, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini henüz onaylamadı.


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