İsveç Başbakanı Löfven istifa etti
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görevini bıraktığını açıkladı.
Löfven, Meclis Başkanı Andreas Norlen'e istifasını sundu.
Sosyal Demokrat Parti başkanlığını 5 Kasım'da bırakan Löfven, yerine yeni hükümet kurması için Ekonomi ve Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önerdi.
Göteborg'daki kongrede Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson olmuştu.
Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor.
Merkez Partisi de Andersson'u destekleyeceğini duyurmuştu.
Andersson'un seçilmesi halinde ülke tarihinde ilk defa bir kadın başbakan olarak tarihe geçecek.
HAZİRANDA DA İSTİFA ETMİŞTİ
Löfven, geçtiğimiz haziranda da parlamentoda güvenoyu alamadığını belirterek istifa etmişti. Löfven istifa ettiğini duyurarak meclis başkanın kendisini görevlendirmesi durumunda yeniden hükümet kurmaya talip olduğunu söylemişti.
NE OLMUŞTU?
Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahiplerinin istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı sonrasında parlamentonun gündemine gelmişti.
İsveç’te kiraları artırma girişimi hükümet kriziyle sonlanmış Löfven hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamamıştı. Ülkede 1958’den bu yana ilk kez bir hükümet gensoru ile düştü.
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