İsveç, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istediğini duyurdu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:34

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:34

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG destekçileri İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir eylemde bulundu.

Stockholm'de gerçekleşen provokasyona Türkiye'den çok sert tepkiler ve yanıtlar geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Expressen'e verdiği demeçte Türkiye'ye yeni mesajlar gönderdi.

Tobias Billström, Türkiye'nin söz konusu provokasyona gösterdiği sert tepkiyi "anlayışla" karşıladığını ifade etti.

Billström, ifade özgürlüğünün "iki yönlü olduğunu ve hükümetin eylemi ne kadar ciddiye aldığına dair yorum yapmasının önemli" olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KENDİ GÖRÜŞLERİNİ İFADE ETME HAKKI VAR"



Billström, "İsveç'te ifade özgürlüğünün elbette mutlak olduğunu vurgulamak isterim" diyerek, "ifade özgürlüğünün, kişinin gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle eleştirilmeme özgürlüğü anlamına gelmediğini" söyledi.

Benzer bir provokasyonun İsveç'in önde gelen bir siyasetçisinin başına gelmesi durumunda İsveç'in de buna tepki göstereceğini söyleyen Billström, Türkiye'nin, ifade özgürlüğü kapsamında görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Billström, İsveç'in gelecekte bir NATO üyesi olarak uzun vadede Türkiye ile iyi bir ilişki istediğini vurguladı.

Billström, bu nedenle ortaya çıkan tepkileri ciddiye almanın ve Türkiye'ye anlayış göstermenin önemli olduğunu ifade etti.