İsveç: Türkiye ile temaslar farklı düzeylerde devam edecek
İsveç, Türkiye ile temasların sürmesinin doğru olduğunu, ancak bu sürecin sonucunun zaman alacağını bildirdi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ve son dönemde gerilen Türkiye-İsveç arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
Magdalena Andersson, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu süreci başlatıldığında Türkiye'den gelen sinyallerin, "olumludan olumsuza yöneldiğini" dile getirdi.
Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini "olumlu" olarak nitelendirerek, diyaloğun "farklı düzeylerde" devam edeceğini söyledi.
'İSVEÇ , PKK'YI AVRUPA'DA İLK TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALAN ÜLKE'
Magdalena Andersson, İsveç'in terörle mücadele için aktif bir şekilde çalıştığını ve İsveç hükümetinin bu konuda nerede durduğuna dair soru işaretleri bulunmadığını ifade etti.
Andersson, "İsveç, PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmada erken davrandı ve biz de AB'ye PKK'yı terör örgütü listesine alması için baskı yaptık" diye konuştu.
'ERDOĞAN İLE OLUMLU BİR GÖRÜŞME YAPTIM'
Magdalena Anderson, Türkiye ve İsveç ile Finlandiya arasındaki üçlü diyaloğun amacının "bazı soru işaretlerini gidermek ve sorunlarıu çözmek" olduğunu belirtti.
Andersson, "Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye, İsveç ve Finlandiya olarak ikili ve üçlü görüşmelere yakın gelecekte devam edeceğiz" dedi.
Andersson, "İsveç'in dış politika çizgisinden taviz vermeden soru işaretlerini gidereceğini" sözlerine ekledi.
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