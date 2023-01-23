İsveç, Türkiye ile yaşananların endişe yarattığını belirterek diyalog çağrısı yaptı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 16:22

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 16:22

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç ve Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılmasını "iğrenç" olarak nitelendirerek, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının inananlara karşı "derin bir saygısızlık" olduğunu söyledi.

Kristersson, "Bu gibi protesto eylemlerinin yasal olması gereken yasal şeyler olduğunu söylüyorum, ancak yasal olan her şeyin takdir edilmesi gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

Kristersson, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, "Bu konuda farklı görüşlere sahip olabileceğimiz açıktır, ancak İsveç yasalarının ve İsveç ifade özgürlüğünün geçerli olduğu konusunda her zaman çok net olduk. Kur'an-ı Kerim'i yakmak istiyorsanız, yakarsınız. Ancak bu, bunun çok kutuplaştırıcı bir eylem olduğunu düşünemeyeceğiniz anlamına gelmiyor" dedi.

NATO SÜRECİNE DEĞİNDİ

Maket olayını "korkunç" olarak değerlendiren Kristersson, "Eğer başka bir ülkede birileri İsveç'in önde gelen bir siyasetçisini idam etmek için bir kukla asmış olsaydı, pek çok insan bunun korkunç bir şey olduğunu düşünürdü" açıklamasında bulundu.

Kristersson, "NATO'ya katılmak istiyorsak, İsveç'in üyeliğini kolaylaştıracak şekilde hareket etmeliyiz, ancak biz her şeyi İsveç yasaları ve İsveç ifade özgürlüğü çerçevesinde yapıyoruz" diye konuştu.

BİLLSTRÖM'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tobias Billström, "Geçtiğimiz hafta boyunca yaşananlar kimse için bir sır değil ve elbette endişe yarattı. Ancak zaman içinde müzakere masasına oturmanın bir yolunu bulacağımızı düşünüyorum" dedi.

Stockholm ve Ankara'nın temas halinde olduğunu vurgulayan Billström, "Türk parlamentosunun onay sürecinin başlayabilmesi ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılabilmesi için Madrid mutabakatının hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.