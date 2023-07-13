İsveç: Türkiye, NATO başvurusunu Ekim ayından önce onaylayabilir

Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:28

Güncelleme: 13.07.2023 - 12:28

Türkiye, İsveç ve NATO'nun, Stockholm'ün NATO üyelik sürecinin hızlandırılması konusunda mutabakata varmasının ardından İsveç'ten Ankara'ya yeni mesajlar gönderildi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO başvurusunu onaylamasının Ekim ayından önce gerçekleşebileceğini söyledi.

Kendisine "TBMM'nin yaz tatiline rağmen toplanabileceği" bilgisi verildiğini öne süren Billström, "Bu bilgiye dayanarak, bunu oldukça sakin karşılayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Billström, "Vilnius zirvesi sona ermeden önce Türk Dışişleri Bakanı meslektaşımla konuşma fırsatı buldum ve Türk parlamentosunun, henüz başlamamış olan yaz tatili sırasında bile kısa sürede toplantıya çağrılabileceği konusunda güvence aldım" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakan Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesini hatırlatan Billström, "Liderler, bu onayın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır. Biz de buna sadık kalmalıyız" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Litvanya'da LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği sürecindeki takviminin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Şu anda tabii bir yol haritası mevcut ve İsveç makamları pazartesi akşamı yaptığımız görüşme çerçevesinde bu yol haritasını bize sunacaklar. Bu yol haritasını bize sunduktan sonra biz de bunu TBMM'ye sunacağız. Çünkü, bir draft pazartesi akşamı ortaya çıktı ve bu 7 maddelik draftı bizler Meclisimize göndermek suretiyle, açıldığı zaman süratle Meclis Başkanımızın inanıyorum ki uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır. Tabii ki onay makamı birinci derecede Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra da benim onayıma gelir ve bunları da bizler yakın takipte takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini de istiyoruz, isteyeceğiz."

"TBMM, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin kararını Ekim ayında alabilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "2 aylık bir Meclis tatili var. Tabii ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Zira birçok uluslararası sözleşmeler var, birçok görüşülmesi gereken yasa önerileri var. Bunların önem sırasına göre bu attığımız adım da burada yerini alacak ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek bizim hedefimiz" yanıtını verdi.