İsveç, Türkiye'nin iade taleplerine karşı çıktı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:02

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:02

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin iade taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tobias Billström, İsveç hükümetine yönelik yeni taleplere ilişkin "ne bir düzeltme ne de resmi bir açıklama gelmediğini" söyledi.

Billström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Madrid mutabakatının, Türkiye'ye "herhangi bir iadenin gerçekleşmesini kapsamadığını" iddia etti.

SVT'nin aktardığına göre Billström'ün, "Türkiye'nin eninde sonunda bu konuyu kapatmak zorunda kalacağını" söylediği bildirildi.

Billström, "İsveç'te mevcut haliyle anayasadan vazgeçemeyiz" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine yönelik, "Meclis'ten geçmesi için 130 civarında bu teröristleri bize vermeniz lazım" dedik. Maalesef bunu yapamadılar" diye konuştu.