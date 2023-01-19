İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ankara'ya geleceğini duyurdu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:58

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:58

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Pal Jonson, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ankara ziyareti için bir davet aldığını söyledi.

Jonson, “Türk Savunma Bakanı Akar'dan, Ankara'ya bir davet aldığım için çok memnunum ve önümüzdeki haftanın sonunda bu seyahati gerçekleştirmeyi umuyor ve dört gözle bekliyorum” dedi.

Jonson, Türkiye ile İsveç arasında İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yürütülen müzakerlerde “ilerleme” kaydedildiğini iddia etti.

“İYİ BİR İLERLEME KAYDEDİYORUZ”

Jonson, “Türkiye ile üçlü mutabakat muhtırasının hem yürürlüğe girmesi hem de uygulanmasıyla bağlantılı olarak NATO üyeliği yolunda iyi bir ilerleme kaydediyoruz” diye konuştu.

İki ülke arasında gerçekleşmesi beklenen temas, geçtiğimiz hafta terör örgütü YPG/PKK sempatizanlarının İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonun ardından ortaya çıkan diplomatik krizden bu yana yapılacak ilk görüşme olacak.