İsveç, Türkiye'ye 300 aile çadırı gönderdiğini duyurdu
İsveç Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ve Suriye'ye İsveç'ten ek kriz desteği" kapsamında Türkiye'ye 300 aile çadırı gönderdiğini duyurdu.
İsveç, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye yönelik yardımlarına devam ettiğini bildirdi.
İsveç Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "yıkıcı depremlere cevaben Türkiye ve Suriye'ye İsveç'ten ek kriz desteğini" duyurdu.
Bakanlık, paylaşımında "İsveç'ten birkaç uçak bugün 300 aile çadırı taşıyarak Türkiye'ye doğru yola çıktı" açıklamasında bulundu.
Paylaşımda, "İsveç'in depremden etkilenen ve ihtiyaç sahibi olanlara destek çabalarının devam edeceği" bildirildi.
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