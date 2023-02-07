İsveç: Türkiye'ye gönderdiğimiz yardımlar, NATO konusunda bir araç olarak görülmemeli

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:35

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:35

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulf Kristersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda birlikte hareket ettiğini söyledi.

Kristersson, İsveç'teki Türkiye karşıtı protesto gösterilerine değinerek, "kimsenin İsveç'ten mevzuatını değiştirmesini istemediğini, ancak saygılı olmasını istediğini" söyledi.

"EN TEHLİKELİ DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

Kristersson, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli dönemde yaşıyoruz" diyerek, "dini kitap ve motiflerin yakılmasının yasal olduğunu, ancak bunun saygılı bir davranış olmadığını" aktardı.

İsveç'in, deprem nedeniyle Türkiye'ye gönderdiği yardımlara ilişkin "NATO sürecini ilerletmek için bir araç olarak görülmemesi" gerektiğini dile getirdi.

Kristersson, "Felakete hiç de bu açıdan bakılmamalı. Başka herhangi bir ülke için de aynı şeyi yapardık" ifadelerini kullandı.

BİLLSTRÖM'DEN AÇIKLAMA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise NATO sürecinin Finlandiya ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Birlikte başvurduk ve en kısa zamanda üye olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Tobias Billström, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO başvurusuna İsveç'inkinden daha olumlu yaklaştığını açıkça göstermektedir. Türkiye kendi kararlarını verir ve bu dikkate alınmalıdır. Başvuru sürecinin ortaklaşa yürütülmesine yönelik çok güçlü bir ilgi olmasına rağmen, NATO üyeliğinin her ülkenin ulusal meselesi olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.