İsveç'in Beyrut Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:51

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:51

Birçok Arap ülkesinin, Lübnan'daki gergin güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmasından sadece birkaç gün sonra, kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde İsveç'in Beyrut Büyükelçiliğine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Expressen'e konuşan bir polis, "Molotof kokteyli benzeri bir bomba elçiliğin ana girişine atılmış ve patlamamış. Bomba teknisyenlerimiz bombayı olay yerinden kaldırdı ve failleri bulmak için tüm hızımızla çalışıyoruz" dedi.

Beyrut polisi, saldırı girişiminin İsveç'teki Kuran yakma eylemiyle ilgili olabileceğini belirterek, "Saldırının arkasındaki nedenin Kuran'ın yakılması olduğuna dair birçok gösterge var. Olayı araştırıyoruz ve failleri bulacağımıza inanıyoruz" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Hükümet bu olayı ciddi bir şekilde ele almaktadır. Kimsenin yaralanmamış olması büyük bir şans. Olay yerinde bulunan büyükelçilik personelimiz güvende ve Dışişleri Bakanlığı onlarla düzenli iletişim halinde. Son haftalarda misyonlarımızdaki güvenliğimizi güçlendirmek için tedbirler aldık" dedi.

Irak vatandaşı Salwan Momika'nın Stockholm'de Kuran ve Irak bayrağını yakmasının ardından olay, birçok Müslüman ülke tarafından kınanmıştı.



HİZBULLAH NE DEMİŞTİ?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "genç Müslümanları Kuran'ı savunmaya ve ona saldıranları cezalandırmaya" çağırmıştı.

Nasrallah ayrıca, Lübnan hükümetine, İsveç'in Beyrut Büyükelçisini sınır dışı etmesi çağrısı yapmıştı.

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

Bir hafta kadar önce, başta Suudi Arabistan Büyükelçiliği olmak üzere birçok Arap ülkesi, ülkedeki gergin güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bu uyarı ve çağrı, Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Ayn el-Helve'de birkaç gün süren kanlı sokak çatışmalarının hemen ardından geldi.