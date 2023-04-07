Macaristan: İsveç'ten güven artırıcı adımlar bekliyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas, İsveç ile Macaristan arasındaki ilişkilerin düşük seviyede olduğunu dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:34
Macaristan: İsveç'ten güven artırıcı adımlar bekliyoruz
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas, İsveç ile Macaristan arasındaki ilişkilerin "düşük seviyede" olduğu uyarısında bulundu.

Gergely Gulyas, İsveç'i, halen değerlendirilmekte olan NATO üyeliğinin kabul edilmesi için Macaristan'ın güvenini arttıracak adımlar atmaya çağırdı.

Gulyas'a göre Budapeşte'nin endişeleri, İsveç ve Finlandiya'nın kısa süre önce Avrupa Komisyonu'nun "LGBT karşıtı" yasa nedeniyle Macaristan'a karşı açtığı davayı desteklemesiyle daha da arttı.

Gulyas, "Komisyon'un bu müdahalesi nedeniyle de İsveç-Macaristan ilişkileri şu anda düşük bir noktada ve güveni arttıracak adımlara ihtiyaç var. Böyle bir durumda NATO'nun birliği büyük önem taşımaktadır ve ikili tartışmaları NATO'ya taşımamız yararlı olmayacaktır" dedi.


Macaristan isveç NATO

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