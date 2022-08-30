İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon verildi.. Resepsiyonda farklı ülkelerin askeri temsilcileri de katıldı.
İsveç'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçilik rezidansında yapılan resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol, davetlileri kapıda karşıladı.
Resepsiyona İsveç ve İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk STK başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.
Büyükelçi Tezel, misafirlere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımlamış olduğu "30 Ağustos Zafer Bayramı" ile ilgili mesajını İngilizce ve Türkçe olarak okudu.
Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağına ait yiyecek ve içecekler ikram edildi.
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