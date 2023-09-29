İsveç'te çete savaşı: Ordu sokağa iniyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 13:32

Güncelleme: 29.09.2023 - 13:32

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, nüfusu baz alındığında Avrupa'da son 5 yıldır en fazla silahlı saldırı düzenlenen ve cinayet işlenen ülke olarak en üst sırada yer alan İsveç'te bu yıl içinde 44, son 15 günde de 13 cinayet işlendi.

Şiddet olaylarının artmasının ardından televizyondan ulusa seslenen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümet, polis ve ordunun, çete suçlarıyla mücadele etmek için ortak hareket edeceklerini söyledi.

Çetelerle mücadele etmek amacıyla gerekli kaynakları kullanacaklarını kaydeden Kristersson, pazardan itibaren polisin izin almadan çete üyesi olduklarından şüphelenilen kişilerin telefonlarını dinleyebileceği kanunun yürürlüğe gireceğini belirtti.

Çetelerle mücadelede ordunun da sokağa inmesinin söz konusu olduğunu anlatan Kristersson, ordunun çete savaşlarında polise nasıl yardımcı olabileceğini tartıştıklarını kaydetti.

İsveç polisinin yayımladığı istatistiklere göre bu yıl çeteler arasında 283 silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda 44 kişi yaşamını yitirirken 87 kişi yaralandı.

İsveç Ulusal Suçları Önleme Konseyinin (BRA) yayımladığı raporda, ülkede son yıllardaki silahlı saldırı oranının Avrupa ülkelerinden "çok yüksek" olduğu, Avrupa'da her yıl 1 milyon kişiden 1,6'sının saldırı sonucu yaşamını yitirdiği, İsveç'te ise bunun 1 milyon kişide ortalama 4 ölüm olduğu belirtildi.