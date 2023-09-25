Macaristan Başbakanı Orban'dan 'İsveç' açıklaması: ‘NATO konusunda…’

Yayınlanma: 25.09.2023 - 20:08

Güncelleme: 25.09.2023 - 22:27

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan Parlamentosunda yaptığı açıklamada, İsveç’in NATO üyeliğini onaylama sürecini uzatma sinyali verdi. Orban, “İsveç’in NATO üyeliğini onaylama konusunda acil bir şey var mı merak ediyorum. Böyle bir durum göremiyorum” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında geçtiğimiz yıl NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç’in üyeliği, Temmuz 2022’den bu yana Macaristan Parlamentosunda onay sürecinde bekletiliyor. Macaristan gibi Türkiye de İsveç’in NATO’ya üyeliğini henüz onaylamadı.

UKRAYNA'YA DESTEK YOK

Parlamentonun güz yasama dönemi açılışı vesilesiyle yaptığı konuşmada Orban, Ukrayna’daki Macar azınlığın haklarını garanti altına alan kanunlar yeniden yürürlüğe koyulmadığı sürece Ukrayna’nın pozisyonuna destek sağlamayacaklarını söyledi. Orban, “Ukrayna, yıllardır Macar okullarına karşı çıkıyor. Bunları Ukrayna okullarına çevirmek ve başarılı olunmaması halinde ise kapatmak istiyorlar. Macaristan hükümeti, Zakarpatya Macarlarının hakları, özellikle de azınlık çocuklarının hakları için her uluslararası forumda mücadele ediyor. Zakarpatya Macarlarının haklarına ilişkin daha önceki kanunlar geri getirilmediği sürece uluslararası alanda Ukrayna’ya hiçbir konuda destek sağlamayacağız” dedi.

Macaristan, Ukrayna’nın 2017’de okullarda azınlık dillerinin kullanımını kısıtlayan bir yasayı geçirmesinin ardından yaklaşık 150 bin etnik Macar’ın özellikle eğitimde ana dillerini kullanma haklarının kısıtlandığı iddiasıyla Ukrayna ile ters düşmüştü. Avrupa Birliği (AB) aralık ayında Ukrayna’nın katılım müzakerelerine başlamasına izin verip vermeyeceğini oylayacak ve bu karar AB üyesi 27 ülkenin tamamının oybirliğiyle alınması gereken bir kararken Macaristan’ın bu konuda ne yönde oy kullanacağı henüz bilinmiyor.