Çavuşoğlu'ndan İsveç'in kararına tepki

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:48

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 18:01

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;

Suriye konusunu geniş bir şekilde değerlendirdik. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim önceliğimizdir, bunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. 11 yıldır devam eden bir savaş var. Bu konuda önemli adımlar attık. Bu konuda rejimle 3'lü bir toplantı gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu toplantılar yapıldıktan sonra biz İran'ı da bilgilendirdik.

"IRAK İLE İLGİLİ BÖLGESEL SAHİPLENME ÖNEMLİ"

Bugünkü görüşmelerimizde İran'ın da bu sürece katkısının önemli olduğunu vurguladık. Yakın işbirliği içinde çalışacağız. Astana formatında İran ile yakın işbirliğimiz devam edecek. Irak'ın istikrarı için de önemli katkı sağlayabileceğimizi dile getirdik.

Irak'la ilgili bölgesel sahiplenme önemli. Başka ülkelerin yönlendirmesi ile adım atmaya gerek yok. Irak'ta bir sorun varsa bu bizim sorunumuz. İran'daki sorun bizim sorunumuzdur. Batılı ülkelerin bizi bir araya getirmeye çalışması doğru bir yaklaşım değil.

"İSVEÇ'İN KARARI SON DERECE ABSÜRT"

İsveç yargısının kararı son derece absürt. Kimse bizi kandırmasın, nefret suçu içeren bir eylem.