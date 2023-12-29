İsveç'te PKK'ya finans darbesi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:06

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:06

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edilmesi NATO ve İsveç'te olumlu karşılanırken, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik atılan adımlar dikkat çekti. TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü değerlendirmek üzere önceki gün bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı, İsveç’in attığı adımları hatırlattı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da İsveç'in terör örgütü PKK'nın finans faaliyetlerini engellemeye yönelik adımlarıyla ilgili bilgi verdi.

SÖZDE 'KÜRT KIZILAYI!'

İsveç makamlarının görevlendirdiği bir savcının terörle mücadele konusunda temaslarda bulunduğunu bildiren Oktay "Son olarak, 'Kürt Kızılayı' isimli terör destekçisi oluşumun finans kaynakları engellendiği için olumlu bir gelişme” dedi. Burak Akçapar da “PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından sözde 'Kürt Kızılayı' oluşumunun bankadaki hesabı kapatıldı, başka bankada hesap açmaya yönelik çabalarının sonuç vermediği ve hiçbir bankanın kendilerinde hesap açılmasını kabul etmediği görüldü” bilgisini verdi. Kamuoyunda dikkatler terör örgütünün “Kürt Kızılayı” adını verdiği sözde kuruluşa çevrildi.

SAHTE YARDIM KURULUŞU

Terör örgütü Avrupa'da para toplamak için yardım ya da kültür derneği adı altında sözde kuruluşlar açıyor. 'Kürt Kızılayı' adı verilen kuruluş da onlardan biri. 2012 yılında Suriye'de bir vakıf bünyesinde oluşturulan sözde kuruluşun, kırsal alanda faaliyet gösteren teröristlerin tedavilerini yaptığı belirlenmişti. Kuruluşun yardım adı altında para topladığı da tespit edilmişti. Avrupa'da PKK ile bağları deşifre olan bazı dernekler de adlarını “Kürt Kızılayı” olarak değiştirmişti.

SADECE DEVLETLER KURABİLİR

Uluslararası hukuk kurallarına göre Kızılay ve Kızılhaç gibi kuruluşlar yalnızca devletler tarafından kurulabiliyor. Bu türden kuruluşlarla ilgili kuralları Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) belirliyor. Söz konusu kurallara göre ise bir üye devlette sadece bir Kızılhaç, Kızılay derneği kurulabiliyor. “Kürt Kızılayı” adlı sözde kuruluşun hiçbir yasal dayanağı bulunmuyor.