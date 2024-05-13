İsveç'ten 'nükleer silah' çıkışı: 'Savaş zamanında konuşlandırılabilir...'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:55

Güncelleme: 13.05.2024 - 15:56

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, savaş zamanında nükleer silahların İsveç topraklarında konuşlandırılmasına açık kapı bıraktı.

Kristersson, daha önce bu tür silahların barış zamanında ülkenin askeri üslerinde bulunmayacağını söylemişti.

Kristersson, “Eğer topraklarımızda İsveç'in sürüklendiği bir savaş olursa, o zaman durum tamamen farklı olur. O zaman tüm NATO ülkeleri, Rusya nükleer silahlara sahip olduğu sürece var olması gereken bir nükleer şemsiyeden faydalanacaktır” dedi.

Sveriges Radio'ya konuşan Kristersson, “İsveç topraklarında tüm kararların İsveç tarafından alındığını” vurguladı.

Kristersson, Norveç ve Finlandiya'da yürürlükte olmasına rağmen ABD ile imzalanan ikili savunma işbirliği anlaşmasında nükleer silahlara ilişkin resmi bir yasağın bulunmadığı yönündeki bir soruya, “İki öneri geliştirdik. İsveç'in barış zamanında topraklarında düzenli birliklerin ya da nükleer silahların bulunmadığını ilan ettiğini söylüyorlar” yanıtını verdi.

Kristersson, savaş zamanında yaklaşımın tamamen farklı olacağını belirterek, “Demokratik ülkeler kendilerini nükleer silahlarla tehdit edebilecek ülkelere karşı kendilerini savunabilmelidir” dedi.

Kristersson, “NATO üyeliğimizin amacı, İsveç'in tüm savunmasının amacı, böyle bir durumu önlemektir. Ukrayna NATO'da olsaydı, Rusya ona saldırmazdı” dedi.

Haziran ayında İsveç Parlamentosu, ABD ile yakın zamanda imzalanan ve diğer hususların yanı sıra ABD tarafına İsveç'in 17 askeri tesisine erişim imkanı sağlayan askeri işbirliği anlaşmasını gözden geçirecek. Bu belgeyi eleştirenler, ülke topraklarında nükleer silahların konuşlandırılmasının yasaklanmasını da içermesi konusunda ısrarcı. Hükümet, barış zamanında bu tür silahların ülke içinde konuşlandırılmamasına ilişkin kararını gerekçe göstererek bu şartı gerekli görmemektedir.