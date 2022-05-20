İsveç'ten Türkiye'ye cevap, 'PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ikinci ülkeyiz'

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta içinde NATO'ya adaylık başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile Gülen cemaatine destek olduğunu ifade ederek üyeliklere karşı çıkacağını söylemişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İsveç ile ilgili yayılan dezenformasyon sonrasında hatırlatmak isteriz ki 1984'te Olof Palme hükümeti PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü olarak tanıyan ilk ülkedir" dedi.

Linde "Avrupa Birliği bu adımı 2002'de attı. Bu görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

Hafta içinde iki ülkenin Türkiye'nin taleplerini ele almak için Ankara'ya heyet bile göndermemeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, dün ise üyeliklere karşı çıkacağını açıkça söyledi.

Erdoğan Çarşamba gecesi kayıt edilen ve dün yayımlanan öğrencilerle soru cevap yayınında, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine destek verdiklerini ifade edip, "Bunlar, ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Kendilerine de söyledik" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için de kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için var olan 30 üyenin tamamının onayını alması gerekiyor.