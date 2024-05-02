İsviçre'den 'Ukrayna Barış Zirvesi' çağrısı: Rusya bu sürece dahil olmalı

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:24
İsviçre'den 'Ukrayna Barış Zirvesi' çağrısı: Rusya bu sürece dahil olmalı
Abone Ol google-news

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Dünya liderlerini birincisi düzenlenecek "Ukrayna Barış Zirvesi"ne davet etmekten onur duyduğunu belirten Amherd, zirvenin haziranda Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağını kaydetti.

Amherd, "Barışa giden yola doğru Birleşmiş Milletler Şartı'nı temel alan diyaloğu geliştirelim. Barışçıl bir geleceği şekillendirmenin anahtarı küresel işbirliğidir" ifadelerini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, zirve için dünya genelinde 160'tan fazla delegasyonun davet edildiği bildirildi.

Açıklamada, zirvenin genel amacının, BM Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanan barış önerilerini ele almak ve gelecekte Ukrayna'daki barış sürecine ilham vermek olduğu kaydedildi.

Açıklamanın "sorular ve cevaplar" bölümünde, Rusya'nın bu aşamada zirveye davet edilmediği bilgisi yer alırken, "İsviçre, bu zirve için Rusya'ya davette bulunmaya her zaman açık oldu. Ancak Rusya, bu ilk zirveye katılmakla hiçbir ilgisinin olmadığını defalarca kamuoyuna açıkladı. İsviçre, Rusya'nın bu sürece dahil olması gerektiğine inanıyor. Rusya olmadan bir barış süreci düşünülemez" ifadeleri kullanıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta Amherd ile görüşmüştü.

Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, barış zirvesi için İsviçre ile planlamalara 16 Ocak'tan itibaren başlayacakları bilgisini vermişti.

Zelenskiy, zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu kaydetmişti.


isviçre haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklanmıştı... Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği’nden 'maden suyu' açıklaması

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklanmıştı... Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği’nden 'maden suyu' açıklaması
İsviçre'de yasaklanmıştı... Beypazarı'ndan resmi açıklama geldi

İsviçre'de yasaklanmıştı... Beypazarı'ndan resmi açıklama geldi
Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?

Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
Süper Lig’in 35. hafta heyecanı başlıyor: İşte oynanacak maçlar…

Süper Lig’in 35. hafta heyecanı başlıyor: İşte oynanacak maçlar…
Diyanet'ten 'makam aracı' açıklaması: 'Yoğun şehir dışı programları dolayısıyla...'

Diyanet'ten 'makam aracı' açıklaması: 'Yoğun şehir dışı programları dolayısıyla...'
Diyanet İşleri’nden ‘makam aracı’ açıklaması: Çok arıza yapıyordu…

Diyanet İşleri’nden ‘makam aracı’ açıklaması: Çok arıza yapıyordu…
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak
Bülent Şakrak ile Esra Akpınar aşkının ilk karesini Zeynep Bastık paylaştı

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar aşkının ilk karesini Zeynep Bastık paylaştı
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta gelir vergisi oranında değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta gelir vergisi oranında değişiklik
İYİ Parti’de devir teslim töreni: Müsavat Dervişoğlu görevi devraldı

İYİ Parti’de devir teslim töreni: Müsavat Dervişoğlu görevi devraldı