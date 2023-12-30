İsviçre'de mahkeme, hükümetin kurtların öldürülmesine olanak sağlayan kararını durdurdu

Yayınlanma: 30.12.2023 - 19:01

Güncelleme: 30.12.2023 - 20:31

İsviçre hükümeti, bu yıl kantonlarda sadece doğal yaşama zarar veren kurtların değil, bütün kurtların öldürülmesine olanak sağlayan bir karar aldı.

BBC'nin haberine göre, hükümetin kararları çerçevesinde, kurt sürüsü sayısına da bir kota getirilerek bunun 12 olması önerildi.

Son 3 yılda kurt nüfusunun 3 kat artarak 300'ü aştığı ve kurt sürüsü sayısının 32 civarında olduğu ülkede, hükümetin kararı çevrecilerin tepkisi çekti.

"Pro Natura" isimli çevre örgütü, söz konusu kararla, yasalarda izin verilenden "çok daha ileri gidildiğini" savunarak, karara itiraz etti.

Ülkedeki bir mahkeme, yapılan itirazları dikkate alarak, hükümetin söz konusu kararının durdurulmasına hükmetti.

Temyiz mahkemesine götürülmesi beklenen karar, o zamana kadar uygulanamayacak.

Grisons kantonundaki çiftçiler birliğinden Sandro Michael, çiftçilerin her sabah uyandığında ölü hayvanlar bulduğunu söyledi.

Öte yandan, ülkede kurtların popülasyonunun söylendiğinin aksine hızla artmadığını savunan çevre örgütleri, kurtları biyolojik çeşitliliği korumak için "olmazsa olmaz" unsur olarak görüyor.

Ülkede 2020'de kurtların "koruma statüsünün" öldürülmelerine izin verilecek şekilde değiştirilmesi hakkında referandum yapılmış ancak çıkan sonuç kurtların lehine olmuştu.

AB'DE DE KURTLARIN AVLANABİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İLK ADIM ATILDI

Kurtların popülasyonunun hızla artması ve diğer hayvanlara zarar verdiğine ilişkin yaygın fikirler yalnızca İsviçre ile sınırlı değil.

AB Komisyonu, 20 Aralık'ta, "artan popülasyonu ve olumsuz etkilerini" gerekçe göstererek kurtların "sıkı koruma altında" olan uluslararası statüsünü "koruma altında" olarak değiştirmeyi önererek kurtların avlanmasının önünü açmak için ilk adımı atmıştı.

Komisyon, AB ve üye devletlerin taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi kapsamında kurtların koruma statüsünün değiştirilmesine ilişkin teklifte bulunmuştu.

Komisyon'un teklifi, üye devletlerce kabul edilmesi halinde AB tarafından Bern Sözleşmesi Daimi Komitesine sunulacak.

Konsey ve Komite'de alınacak kararların sonucuna bağlı olarak Komisyon, kurtların AB içindeki koruma statüsünün değiştirilmesini teklif edebilecek.

Koruma statüsünün değiştirilmesiyle AB'de kurtların avlanmalarına izin verilmiş olacak.