İstanbul'da 'Mahsa Amini' protestosu

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:11

İran’ın başkenti Tahran’da, saçı gözüktüğü gerekçesiyle 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve sonrasında hayatını kaybeden Mahsa Amini için İran’ın yanı sıra birçok ülkede protesto eylemleri yapılıyor.

İstanbul Fatih’te İran Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Ankara Caddesi’nde bugün saat 14.00 sıralarında toplanan kadınlar, Masha Amini’nin ölümünü protesto etti. Grup ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ sloganları atarak Başkonsolosluğun bulunduğu caddeye geldi.

Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İran Başkonsolosluğu’nun önüne geçmelerine izin verilmedi. Caddede yapılan protesto gösterisinin ardından kadınlar, Masha Amini’nin ölümünden sonra sembol haline gelen saçtan yapılmış bir bayrağı trafik lambasının direğine astı.

“YOBAZ FİKİRLERİ SAÇLARIMIZIN TELLERİNDE BOĞULACAK”

Burada bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Her gün kadınlar öldürülürken, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele edenleriz. İran bize uzak diye düşünmeyin, hiç kimse düşünmesin. Bizler mücadele edeceğiz ki, bu gidişatı durduracağız. Saçlarımızın telini sorun ediyorlarsa, o gerici, yobaz fikirleri saçlarımızın tellerinde boğulacak” dedi.

Ataselim, “Bu gördüğünüz saçtan bayrak, İran’da, tüm dünyada ve Türkiye’de kadınların özgürlük mücadelesinin bayrağı olacak. Sonuna kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz. İran’da direnen kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Biz de bu topraklarda İranlı kadınlar için, eşit özgür yaşamak isteyenler için, bu mücadeleyi sürdürenleriz. Saçlarımızı kesmiş olabiliriz ama, daha gür daha güçlü geleceğiz” ifadelerini kullandı.