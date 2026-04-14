Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya’dan İsrail kararı: Savunma anlaşması askıya alındı

14.04.2026 13:39:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, mevcut gelişmeler nedeniyle İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesinin durdurulduğunu açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Verona’da düzenlenen Vinitaly etkinliğinde yaptığı basın açıklamasında, hükümetin İsrail ile yürürlükte olan savunma anlaşmasına ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu.

Meloni, “İçinde bulunduğumuz koşulları dikkate alarak, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya alma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, kararın gerekçesi olarak “mevcut durumu” işaret ederken, detaylı bir açıklama yapmadı.

Ancak kararın, bölgede son dönemde artan gerilim ve çatışmalarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İlgili Konular: #israil #italya

İsrail’de Mossad ataması krizi: Karar yargıya taşındı İsrail’de Mossad’ın yeni direktörü olarak atanması planlanan Tümgeneral Roman Gofman hakkında açılan dava, ülkede tartışma yarattı. Başvuruda, Gofman’ın geçmişte bir reşit olmayan kişiyi gizli bilgi paylaşımında kullanmakla suçlandığı olay temel alındı.
ABD-İran hattında yeni tur sinyali: Gözler hafta sonuna çevrildi İslamabad’da yapılan ve sonuçsuz kalan kritik görüşmelerin ardından ABD ve İran heyetlerinin bu hafta sonu yeniden bir araya gelebileceği öne sürüldü. Tarafların diplomasi trafiğini sürdürdüğü belirtiliyor.
ABD'nin deniz ablukası petrol akışını nasıl etkiler? ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı abluka, günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrolün piyasaya girişini engelleyebilir. Karar, küresel arzı daraltırken enerji piyasalarında yeni bir kriz riskini gündeme taşıdı.