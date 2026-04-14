İtalya’dan İsrail kararı: Savunma anlaşması askıya alındı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Verona’da düzenlenen Vinitaly etkinliğinde yaptığı basın açıklamasında, hükümetin İsrail ile yürürlükte olan savunma anlaşmasına ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu.

Meloni, “İçinde bulunduğumuz koşulları dikkate alarak, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya alma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, kararın gerekçesi olarak “mevcut durumu” işaret ederken, detaylı bir açıklama yapmadı.

Ancak kararın, bölgede son dönemde artan gerilim ve çatışmalarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.