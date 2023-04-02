İtalya, resmi yazışmalarda yabancı dili yasaklamaya hazırlanıyor
İtalya'nın Kardeşleri Partisi tarafından resmi yazışmalarda İngilizce ve diğer yabancı dillerin yasaklanmasına dair parlamentoya yeni yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısının parlamentodan geçmesi halinde yasaya uymayan kişiler de 5 bin ila 100 bin euro arasında arasında para cezasına çarptırılacak.
İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin Genel Başkanı olduğu İtalya'nın Kardeşleri partisi tarafından parlamentoya sunulan yeni yasaya göre, resmi yazışmalarda İngilizce ve diğer yabancı dilleri kullanan İtalyanlar 100 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilir.
Temsilciler Meclisi üyesi Fabio Rampelli, Giorgia Meloni tarafından da desteklenen yasa tasarısını parlamentoya sundu.
Yasa tasarısı tüm yabancı dilleri kapsamakla birlikte, özellikle "Anglomania" ya da İngilizce kelimelerin kullanımına yönelik olup, tasarıda bu durumun İtalyan dilini "alçalttığı ve küçük düşürdüğü" belirtilmekte ve İngiltere'nin artık AB'nin bir parçası olmaması nedeniyle daha da kötü olduğu ifade ediliyor.
Henüz parlamentoda görüşülmeye başlanmayan tasarı, kamu yönetiminde görev alan herkesin "yazılı ve sözlü olarak İtalyan dili hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu dile hakim olmasını" şart koşuyor. Ayrıca, ülkede faaliyet gösteren şirketlerdeki iş rollerinin "kısaltmaları ve isimleri" de dahil olmak üzere resmi belgelerde İngilizce kullanımını yasaklıyor.
CNN'in aktardığına göre yasa tasarısı taslağında "Bu sadece bir moda meselesi değil, modalar geçerken Anglomania'nın bir bütün olarak topluma yansımaları var" ifadeleri yer alıyor.
Yasanın ilk maddesinde, "İtalyanca konuşmayan yabancılarla muhatap olan ofislerde bile İtalyanca'nın birincil dil olarak kullanılmasını garanti altına almaktadır" deniliyor.
İkinci madde ise İtalyancayı "ulusal topraklarda kamu mal ve hizmetlerinin tanıtımı ve kullanımı için zorunlu" hale getirecek. Bu maddeye de uyulmaması halinde kişiler 5 bin ila 100 bin euro arasında arasında para cezasına çarptırılabilecek.
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