İtalya’da 40 metrelik süperyat battı
İtalya’nın Catanzaro sahili açıklarında su almaya başlayan 40 metre uzunluğundaki süperyat battı, 9 kişi kurtarıldı.
İtalya’da Catanzaro sahilinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında 40 metrelik süperyat su almaya başladı. Yardım çağrısı üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı adına bölgede devriye gezen bir Rumen gemisi ile başka bir devriye botu bölgeye gönderildi.
Gelibolu’dan yola çıkan ve Milazzo’ya giden süperyattaki 4 yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı. Süperyat ise römorkör ile limana çekilmeye çalışıldığı sırada tamamen battı.
İtalya sahil güvenliği, kötü hava şartlarının süperyatın limana çekilmesini zorlaştırdığını belirtti.
Video Haberler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti