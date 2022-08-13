Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

İHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:08
Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne sürüklenmişti.

Tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.


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