Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne sürüklenmişti.
Tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
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