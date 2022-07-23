Tekirdağ'da Yat Limanı'nda tekneler yandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yat Limanı'nda bulunan teknelerde yangın çıktı.
Süleymanpaşa ilçe merkezinde bulunan Yat Limanında sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Limanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 1 tekne kullanılamaz hale gelirken, 2 tekne de hasar gördü. Polis ekiplerince yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Video Haberler
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Meteoroloji'den uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Her yerde hayatını kurtaranı arıyor
- 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
- Erdoğan'a Aşk-ı Memnu göndermesi
- Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a olay yanıt
- 'Camilerimiz yakıldı' iddiasına İBB itfaiyesinden yanıt
- BOTAŞ: Doğalgazda 14 günlük kesinti olacak