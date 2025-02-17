İtalya'da deprem fırtınası: Okullarda eğitime ara verildi

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki volkanik bölge Campi Flegrei'de dünden bu yana kaydedilen depremler, endişeye neden oldu.

İtalya'da deprem fırtınası: Okullarda eğitime ara verildi
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:10

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Campi Flegrei'de son 24 saatte meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki iki depremin ve bu sabah devam eden artçı sarsıntıların bölge halkında endişeye yol açtığı bildirildi.

Özellikle dün öğleden sonra ve gece saatlerindeki iki deprem nedeniyle bölge halkının endişeyle evlerinden dışarı çıktığı kaydedildi.

Napoli Valiliğinin evlerinde kalmak istemeyenler için bölgedeki spor salonunu açtığı ve termal battaniyelerin de olduğu temel ihtiyaç malzemeleri dağıttığı belirtildi.

Depremlerde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bilgisi verildi.

Depremlerin merkez üssü Pozzuoli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ihtiyaten ara verildiği kaydedildi.

Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, deprem riski yüksek bölgelerden Campi Flegrei için 2023 yılında toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını güncellemişti.


Etiketler: #italya #deprem

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